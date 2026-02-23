Концессии теплоснабжения направят более 99 млн на ремонт котельных в Волгограде

«Концессии теплоснабжения» объявили тендер на проведение капитального ремонта теплоэнергетического оборудования в Волгограде. Начальная максимальная цена контракта составляет 99,3 млн руб.

Согласно документации, подрядчику предстоит обновить оборудование на четырех объектах. Работы затронут котельные в Тракторозаводском районе на ул. Мещерякова, 12, Ворошиловском районе на ул. Социалистической, 19, а также в центре города — на ул. Пражской, 18 и ул. 10-й Дивизии НКВД, 3.

В техническом задании указано, что победитель торгов должен будет заменить котлы, провести обмуровку экранов и горелок и выполнить изоляцию пода. Также потребуется вывезти и утилизовать строительный мусор.

Работы должны быть завершены в течение 180 дней с момента получения уведомления о начале работ. Контракт действует до конца 2026 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 2 марта.

Нина Шевченко