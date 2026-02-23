В Сочи отражается атака беспилотников

В Сочи работает ПВО, идет отражение атаки беспилотников. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин. По его словам, все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб.

«Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией – ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления»,— пишет глава Сочи.

Он напоминает, что нельзя подходить к упавшим обломкам БПЛА, нельзя из фотографировать и выкладывать в соцсети.

Отметим, что это уже не первая атака беспилотников на курорт за сегодняшний день. БПЛА начали атаковать курорт, а также соседнюю федеральную территорию «Сириус», с раннего утра.

Жертв и разрушений на момент публикации новости нет.

Василий Хитрых