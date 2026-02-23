Суд в Астрахани вынес приговор по делу о мошенничестве с субсидиями ДОМ.РФ

Кировский районный суд Астрахани вынес решение по делу о крупном мошенничестве при получении субсидий ДОМ.РФ. На скамье подсудимых оказались генеральный директор экспертной организации и риелтор (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), сообщили в региональной прокуратуре. По данным суда, 19 февраля приговор вынесен оценщику Алексею Макарову и риелтору Хаяле Тахировой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОМ.РФ Фото: ДОМ.РФ

По версии следствия, с июня 2022 по июль 2023 года сообщники подыскивали граждан, имеющих право на получение от государства субсидии в 450 тыс. руб. на погашение ипотеки. Фигуранты помогали жителям фиктивно подтвердить целевое использование этих денег, создавая видимость законных кредитных сделок, утверждает прокуратура. Ущерб оценили в 10,8 млн руб.

Подробности дела «Ъ-Средняя Волга» освещал в июне прошлого года. Согласно материалам дела, риелтор находила желающих получить субсидию, а оценщик, используя аккредитацию своей компании при Сбербанке, составлял отчеты со значительным завышением стоимости земельных участков (по некоторым объектам — до 400%). Эти документы затем передавались в банк для оформления ипотеки и получения госвыплат от ДОМ.РФ. Всего через схему проведено 24 земельных участка.

Защита Алексея Макарова, в свою очередь, настаивала на том, что он лишь поручил работу бывшему сотруднику, а итоговая стоимость в отчетах носит рекомендательный характер и в любом случае проходит проверку банка. Адвокат Дмитрий Домащенко также заявлял, что следствие игнорирует доказательства защиты. Сам Макаров утверждал, что не был лично знаком с риелтором и общался с ней лишь в мессенджере. Однако суд счел доказательства гособвинения убедительными.

Суд признал оценщика и риелтора виновными. Тахировой назначено три года колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб. Алексей Макаров приговорен к двум с половиной годам лишения свободы, аналогичному штрафу, а также на два года лишен права заниматься оценочной деятельностью.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски прокуратуры: осужденные солидарно возместят причиненный государству ущерб в полном объеме.

Нина Шевченко