В Пензенской области объявили отбой беспилотной и ракетной опасностей

В Пензенской области отменили беспилотную и ракетную опасности. Соответствующее сообщение опубликовал губернатор Олег Мельниченко. Также уведомления пришли из приложения МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА Общественное мнение Фото: ИА Общественное мнение

Режимы действовали меньше часа. Аналогичные меры только что сняли в Саратовской области.

Ранее граждан на улице призывали спрятаться в безопасных местах, а дома не подходить к окнам и не использовать лифты. Теперь людям разрешено выйти из укрытий.

Нина Шевченко