В Пензенской области объявили отбой беспилотной и ракетной опасностей
В Пензенской области отменили беспилотную и ракетную опасности. Соответствующее сообщение опубликовал губернатор Олег Мельниченко. Также уведомления пришли из приложения МЧС России.
Фото: ИА Общественное мнение
Режимы действовали меньше часа. Аналогичные меры только что сняли в Саратовской области.
Ранее граждан на улице призывали спрятаться в безопасных местах, а дома не подходить к окнам и не использовать лифты. Теперь людям разрешено выйти из укрытий.