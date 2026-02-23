В Кузбассе завели дело после гибели при пожаре 7-летнего мальчика и его матери

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту пожара в частном доме в городе Березовском (Кемеровская область), в котором погибли 7-летний мальчик и его 44-летняя мать. Дело расследуется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), рассказали в региональном управлении СКР.

По материалам следствия, женщина находилась в доме вместе с четырьмя детьми. Утром одна из дочерей проснулась от запаха гари и, заметив дым, идущий из кухни, побежала будить родных. В это же время к дому прибежал близкий родственник, проживавший по соседству, который помог троим детям выбраться из горящего здания. Мать и ее 7-летний сын спастись не смогли. Их тела были обнаружены сотрудниками МЧС при тушении пожара. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования.

Как рассказали в прокуратуре Кузбасса, ведомство организовало проверку исполнения требований противопожарного законодательства

Илья Николаев