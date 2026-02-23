В Пензенской области объявили угрозу БПЛА и ракетную опасность

В Пензенской области ввели режим «Ракетная опасность». Также объявлена угроза БПЛА. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Общественное мнение, Коммерсантъ

Запущены звуковые сирены и оповещения по смс, телевидению и в официальных каналах власти. Жителей призывают сохранять спокойствие. Временно ограничена работа мобильного интернета.

Спасатели просят не подходить к окнам и не пользоваться лифтами, если вы дома. Если на улице - спрятаться в ближайшее укрытие. В экстренной ситуации звонить по номеру 112.

Нина Шевченко