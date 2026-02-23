В Саратовской области объявили ракетную и беспилотную опасности

Режимы «Ракетная опасность» и «Беспилотная опасность» ввели в Саратовской области. Соответствующие оповещения пришли из приложения МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Общественное мнение, Коммерсантъ Фото: Общественное мнение, Коммерсантъ

Спасатели призывают граждан не паниковать. Если вы дома, не подходите к окнам, не используйте лифты.

Если на улице — избегайте открытых участков и укройтесь в убежище: ближайшее здание, подземный переход, паркинг и другие безопасные места. В экстренной ситуации звоните по номеру 112.

Нина Шевченко