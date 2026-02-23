Утром 23 февраля над Краснодарским краем и Крымом сбили 10 беспилотников

По сообщению Минобороны РФ, сегодня, 23 февраля, с 8.00 до 12.00 дежурными средствами ПВО над территориями Краснодарского края и Крыма, а также — над акваторией Черного и Азовского морей было перехвачено и уничтожено 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, в частности, 21 беспилотник был сбит над акваторией Азовского моря, шесть БПЛА – над территорией Республики Крым, четыре — над территорией Краснодарского края и один — над акваторией Черного моря.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», обломки беспилотного летательного аппарата самолетного типа обнаружили в краснодарском хуторе Ленина. По сообщению оперштаба, пострадавших нет. В результате падения фрагментов во дворе частного дома повреждены два окна, автомобиль и забор, а также ограждение соседнего дома.

Василий Хитрых