В Сочи и Сириусе второй раз за день объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Сочи и Сириуса второй раз за день объявили режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили главы администраций курорта и федеральной территории.

«Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте»,— написал глава Сириуса Дмитрий Плишкин.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной!» — написал глава Сочи Андрей Прошунин.

Режим угрозы атаки беспилотников был введен в Сочи и Сириусе утром 23 февраля и отменен в районе 11:30. Как отметил в своем сообщении господин Прошунин, в случае обнаружения подозрительных объектов людям следует помнить, что обломки сбитых беспилотников могут представлять угрозу. «Не подходите к ним близко, не снимайте их и не пользуйтесь рядом с ними мобильными телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и наберите 112»,— написал мэр курорта.

Василий Хитрых