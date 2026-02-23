Учащаяся колледжа в Кузбассе отдала мошенникам сбережения своего дедушки

19-летняя учащаяся колледжа Междуреченска (Кемеровская область) отдала злоумышленникам накопленные ее дедушкой более 1,3 млн руб. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила сегодня пресс-служба регионального главка МВД России.

Расследование установило, что девушке позвонил неизвестный и представился работником службы по доставке цветов. Он рассказал, что на ее имя заказан букет и, чтобы курьер привез его, необходимо назвать код из SMS.

Как только девушка выполнила требование, ей поступил еще один звонок — якобы от специалиста банка. Тот сообщил, будто злоумышленники оформили от ее имени доверенность на управление банковскими счетами, и для того, чтобы сохранить деньги, необходимо их «задекларировать». Студентка собрала хранившиеся дома сбережения ее дедушки, встретилась в парке с неизвестной и передала ей 1,3 млн руб. наличными. Только спустя время она поняла, что попалась на уловки аферистов, и обратилась с заявлением в полицию.

Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре 2025 года жертвой аферистов стала 73-летняя жительница Омска, которая лишилась свыше 74 млн руб. Пожилая женщина перевела 4,5 млн руб. на указанный злоумышленником банковский счет. Семь золотых слитков, 50 золотых монет и почти €10 тыс. общей стоимостью свыше 70 млн руб. она передала курьеру, который представился ей сотрудником правоохранительных органов.

Илья Николаев