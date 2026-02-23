На территории Татарстана с 25 апреля по 11 мая планируют ввести особый противопожарный режим. Соответствующий проект постановления Кабинета Министров республики проходит антикоррупционную экспертизу.

В Татарстане с 25 апреля планируют ввести особый противопожарный режим

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

На этот период планируется запретить разведение костров и сжигание мусора и сухой травы, использование открытого огня и мангалов (за исключением объектов общепита), применение пиротехники 1–3 классов опасности, а также запуск небесных фонариков и других изделий с открытым огнем.

В пояснительной записке отмечается, что с марта по май 2025 года в республике произошло 1301 пожар с ущербом более 328 млн руб. Погибли 26 человек, 42 получили травмы. Треть возгораний связана с неосторожным обращением с огнем, в том числе с палом сухой травы.

С инициативой о введении режима выступило Главное управление МЧС России по Татарстану.

Ранее сообщалось, что в Татарстане пожароопасный сезон в 2026 году планируют установить с 15 апреля.

Анна Кайдалова