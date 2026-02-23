В Ставрополе подросток на питбайке пострадал в дорожной аварии

В Ставрополе подросток передвигался на питбайке и попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 22 февраля в 15:40 несовершеннолетний водитель питбайка Regul Moto Seven, который двигался в направлении ул. Голенева, не справился с управлением и допустил наезд на стену. После этого питбайкер допустил наезд на стоящий рядом автомобиль Nissan.

«В результате столкновения, 17-летний местный житель с травмами, доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи»,– констатировали в дорожной полиции.

Здесь добавили, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в Красногвардейском округе Ставрополья в результате столкновения двух автомобилей, погиб водитель.

Ефим Мартов