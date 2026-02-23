В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки беспилотников

Главы Сочи и Сириуса — Андрей Прошунин и Дмитрий Плишкин — сообщили в своих социальных сетях об угрозе атаки беспилотников на населенных пункты. Жителям и гостям курортов рекомендуется не выходить на улицу и укрыться в своих жилых помещениях за «второй» стеной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте»,— написал господин Плишкин.

«Если вы находитесь дома: не подходите к окнам, укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещении без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице: укройтесь в цокольном этаже ближайшего здания, используйте для укрытия подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки»,— написал Андрей Прошунин.

Опасно использовать автомобиль в качестве укрытия и прятаться у стен многоквартирных домов. Мэр Сочи также напоминает о том, что нельзя снимать и публиковать в соцсетях работу ПВО, БПЛА и их обломки, работу специальных и оперативных служб, а также средств защиты объектов атаки

«Сохраняйте спокойствие. Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной»,— пишет господин Прошунин.

Василий Хитрых