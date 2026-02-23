Свердловские колонии перевыполнили план по производству продукции на 38%

Учреждения ГУФСИН по Свердловской области к середине февраля произвели товаров и услуг на 466,71 млн руб., сообщили в пресс-службе ведомства. Перевыполнение плана составило 38%.

Фото: ГУФСИН Свердловской области

Среди передовиков производства: ИК-6, ИК-10, ИК-12, ИК-13, ИК-26, КП-45, ИК-47, ЛИУ-51, ИК-53, КП-66 и Кировградская воспитательная колония.

По итогам 2025 года свердловские колонии перевыполнили план на 15%. Объем продукции и услуг, произведенных учреждениями, составил 4,935 млрд руб.

Алексей Буров