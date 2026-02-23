Аэропорт Сочи временно закрыт на прилет и выпуск авиарейсов

Временные ограничения на работу аэропорта Сочи введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Как говорится в сообщении, службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений.

«Авиакомпании обо всех изменениях проинформируют своих пассажиров. Просим всех с уважением относиться к окружающим, и не занимать сиденья вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям. Напомним, что как и всегда, в терминале работает бесплатная комната матери и ребенка, около санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой»,— говорят в пресс-службе аэропорта Сочи.

Согласно данным онлайн-табло сочинского аэропорта, по состоянию на 10.15 задерживаются на вылет 17 рейсов, включая ближайшие в Тюмень, Казань и Нижнекамск. Задержка вылета — от 20 минут до двух часов. На прилет задерживаются рейсы из Пензы, Перми, Новосибирска, Тюмени, Самары, Екатеринбурга и Антальи. О возможном перенаправлении самолетов в другие воздушные гавани не сообщается.

Василий Хитрых