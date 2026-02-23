Аэропорт Краснодара закрыт для приема и выпуска рейсов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара. По информации пресс-службы воздушной гавани, сделано это в целях обеспечения безопасности полетов. «Службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений»,— говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба аэропорта «Краснодар» Фото: Пресс-служба аэропорта «Краснодар»

Согласно данным онлайн-табло аэровокзала на 10 часов, в настоящее время задерживаются на вылет семь рейсов. Самолет «Победы» во Внуково должен вылететь в 12:00 вместо 10:20, воздушное судно этой же авиакомпании в Санкт-Петербург вылетит предположительно в 13:35 вместо 12:45. Задерживаются также рейс «Аэрофлота» в Казань (19:40 вместо 14:00), «Победы» во Внуково (15:00 вместо 14:40), «ЮТэйр» во Внуково (17:00 вместо 14:45), «Аэрофлота» в Шереметьево (19:00 вместо 16:50) и «Победы» во Внуково (19:35 вместо 17:15).

На прилет пока задерживаются восемь рейсов: «Победы» из Санкт-Петербурга (прибытие в 13:10), «Азимута» из Стамбула (12:50), «Аэрофлота» из Казани (16:29), «Ютэйра» и «Победы» из Внуково (16:00 и 14:30 соответственно) и др.

Василий Хитрых