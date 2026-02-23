Полицейских из Удмуртии проводили в служебную командировку на Северный Кавказ

В Удмуртии состоялись проводы сводного отряда полиции, который отправляется в служебную командировку на Северный Кавказ, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

«Полицейские будут нести службу в течение полугода, выполняя задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения в Ингушетии»,— говорится в сообщении.

На мероприятии присутствовали советник Муфтия Удмуртии Флюр Гайнанов и протоиерей Дмитрий Леонтьев. Заместитель министра внутренних дел по республике полковник полиции Александр Боев сопровождал отряд до места назначения.

Анастасия Лопатина