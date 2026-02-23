«Сибирь» потерпела поражение от «Нефтехимика» в выездном матче КХЛ

ХК «Сибирь» уступил «Нефтехимику» в матче КХЛ. Два периода встречи, проходившей в Нижнекамске, завершились со счетом 0:0. Точный бросок Луки Профаки в третьей двадцатиминутке (49-я мин.) принес «Нефтехимику» победу с минимальным счетом 1:0.

«Счет 1:0, можно сказать, футбольный. Одна ошибка предопределила исход матча. К сожалению, не забили. Есть вопросы к нападающим, все-таки их 12 человек - должны хоть что-то создавать», — приводит слова наставника «Сибири» Ярослава Люзенкова пресс-служба новосибирского клуба.

Конкурент «Сибири» за попадание в плей-офф — хабаровский «Амур» — одержал выездную победу над «Авангардом» со счетом 4:3. Сейчас команды из Новосибирска и Хабаровска разделяют шесть очков, но у дальневосточников есть игра в запасе.

Илья Николаев