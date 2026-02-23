Опероуполномоченные

Олимпийские игры в Милане и Кортина д’Ампеццо закрылись церемонией в Вероне, на которой было много музыки — оперной и другой — и с которой, в отличие от самой Олимпиады, прощаться было не очень жалко.

«Застольная» из Травиаты, мотивчик которой, кажется, может насвистеть кто угодно в любой точке земного шара. Герои «Мадам Баттерфляй», «Аиды», «Фигаро», встречающие спортсменов. Уютная сцена Arena Di Verona, привыкшая к большим представлениям. Отказавшись ходить по тонкому льду фрондерства, ставя церемонию открытия Олимпиады, итальянцы не изменили себе, ее закрывая. Все должно быть знакомо, понятно. Все должно быть таким, чтобы никаких вопросов и сомнений. Поэтому древний амфитеатр. Поэтому опера. Поэтому симфонический оркестр. Поэтому аккуратненькая, как для детского утренника, contemporary-хореография на фоне черно-белых портретов простых итальянцев. Поэтому олимпийское пламя бережно вносят в милой лампадке итальянские герои лыжной эстафеты 1994 года. Классика. Скорее тоска, чем «Тоска».

Чуть веселее стало, когда на арену пустили, наконец, спортсменов, подкорректировав для них музыкальное сопровождение. Зазвучали хиты итальянской эстрады разных лет. Итальянская девушка, которой их доверили, старалась. Правда, ее исполнение Nessuno Mi Puo Giudicare, конечно, вызывало лишь желание переслушать каноническую версию Джина Питни, но спортсменам было весело. Даже у тем, у кого на шее не висела медаль, а то и гроздь медалей, как у некоторых.

Спортсменов выпроводили быстро. Настала очередь странных танцев, трансформировавшихся внезапно в прыжки на батуте.

Такой намек на неизбежные радикальные реформы программы зимних Олимпиады, о которых предупреждала президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, честно говоря, что не всем они понравятся?

Сама она впервые появилась перед публикой, чтобы исполнить одну из традиционных миссий главы МОК на таких церемониях. Это на них награждают призеров лыжных марафонов, хитов заключительного уикенда любой Олимпиады. Шведка Эбба Андерссон, принимая свою золотую награду, выглядела так, словно несколько часов назад не боролась на протяжении полусотни километров с альпийскими подъемами и спусками, а совершила легкую и бодрящую пробежку возле отеля. Норвежец Йоханнес Клэбо к своей отнесся, казалось, с каким-то абсолютным равнодушием. С другой стороны, когда она для тебя шестая на Олимпиаде, как-то странно скакать от восторга.

Шоу продолжилось номером в густых, как в хорошо натопленной бане, клубах пара и странной поющей женщиной в пальто с гитарой, которая, кажется, слегка вздрогнула, когда к ней, выписывая сложные и многозначительные кренделя, приблизился родившийся из этого пара мужик в обтягивающем костюме болотного цвета.

Итальянцы задорно, даже вроде бы с чувством облегчения передали олимпийский флаг французам. Тем, тоже в Альпах, принимать следующую, 2032 года, Олимпиаду.

А подготовленная ради этого случая «Марсельеза» прозвучала так, что стало понятно: там-то по классике, аккуратно и осторожно не будет. Ну, все помнят прошлую французскую Олимпиаду — летнюю в Париже в 2024 году, и ее церемонию открытия, например. Ту, с озорной «Тайной вечерей». К ней-то вопросы были.

Часть, которую принято называть официальной, краткой, разумеется, не получилась. И глава оргкомитета Олимпиады Джованни Малаго, и Кирсти Ковентри выступали долго и с удовольствием. Объявляла о закрытии Олимпийских игр госпожа Ковентри, однако, точно без удовольствия: могла бы и не проговаривать специально -— и так же все видно. А вообще, мало у кого из ее предшественников первая Олимпиада получалась такой гладенькой — ни единого скандала. Так что грусть простительна.

На сцене между тем обнаружился рояль — белоснежный, понятно. А за ним еще и Major Lazer с Акилле Лауро. Так что тот, кто думал, будто на рояле все красиво закончилось, ошибся.

Алексей Доспехов