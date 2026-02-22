Годовая инфляция в Ставропольском крае выросла до 6,09%

В январе годовая инфляция Ставропольском крае ускорилась и составила 6,09%. Это немного выше, чем в целом по стране (6%), сообщает пресс-служба Банка России.

Цены в Ставропольском крае в январе 2026 года, по данным Росстата, выросли на 1,89% к декабрю. Значительнее всего подорожали продукты. Цены на услуги тоже выросли заметно, на непродовольственные товары – не так ощутимо.

С исключением сезонности цены в январе выросли сильнее, чем в декабре, отмечают в Центробанке. По мнению экспертов ЦБ, это было связано с ростом издержек производителей и поставщиков, в том числе из-за повышения НДС.

По прогнозу Банка России, в 2026 году инфляция в России снизится до 4,5–5,5%, а в 2027 году и в дальнейшем будет составлять около 4%.

Мария Иванова