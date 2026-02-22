Доля отказов по заявкам на автокредиты в Ставропольском крае достигла 86%

В январе 2026 года доля отказов по заявкам на автокредиты в Ставропольском крае составила 86%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,7 п.п. (в январе 2025 года – 81,3%). Об этом сообщает Национальною бюро кредитных историй (НБКИ).

В среднем в России доля отказов по заявкам на автокредиты в январе 2026 года составила 83,7%, увеличившись на 3,8 п.п. Наиболее серьезная динамика роста доли отказов по заявкам на автокредиты зафиксирована в Тульской (+10,1 п.п.), Оренбургской (+7,2 п.п.), Омской (+6,2 п.п.) и Самарской (+5,8 п.п.) областях. Наименьшая динамика отмечена в Москве (+0,5 п.п.), Ленинградской (+0,6 п.п.) и Вологодской (+1,9 п.п.) областях.

В НБКИ отмечают, что банки опасаются выдавать кредиты гражданам с высокой долговой нагрузкой. При этом конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности только нарастает. «По заявкам таких заемщиков доля отказов по заявкам на автокредиты составляет 63%»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, его слова приводятся в сообщении.

Мария Иванова