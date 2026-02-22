«Локомотив-Кубань» проиграл ЦСКА

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в Краснодаре со счетом 63:92 потерпел поражение от ЦСКА в рамках 30-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ 2025/2026.

Фото: «Локомотив-Кубань»

В этом сезоне пути соперников пересекались три раза: в Единой лиге ВТБ и международном турнире Winline Basket Cup. Во всех играх успех сопутствовал армейцам. Москвичи же перед этой встречей имели победную серию в лиге из 16 матчей.

ЦСКА очень активно начал это противостояние. Уже всего через три минуты кубанцы уступали с двузначной разницей – 2:12. Сразу же наставник «Локомотива-Кубань» Томислав Томович взял тайм-аут, но не сумел перевести игру своего коллектива в благоприятное русло. После первой четверти хозяева уступали со счетом 19:31. Во втором игровом отрезке соперники стали чаще допускать ошибки в нападении, результативность снизилась. К большому перерыву краснодарцы уступали – 16 очков.

После смены сторон ЦСКА продолжил доминировать на паркете и увеличивать разницу. Заключительная четверть стала формальностью, так как гости только наращивали свое преимущество. В итоге – поражение «Локомотива-Кубань» со счетом 63:92. Самым результативным игроком в составе «Локомотива-Кубань» стал Джеремайя Мартин, который набрал 17 очков. В активе Майка Мура 12 очков.

После 30 матчей подопечные Томислава Томовича располагаются на четвертом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В следующем туре «Локомотив-Кубань» 8 марта в Красноярске встретится с местным «Енисеем».

Евгений Леонтьев