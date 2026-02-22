УГХ Новороссийска опровергло информацию о падении лифта в жилом доме

Лифты в многоквартирном доме на улице Куникова находятся в исправном состоянии, об этом заявили в управлении городского хозяйства Новороссийска. По данным управления, специалисты из лифтовой организации прибыли на место спустя 15 минут после принятия заявки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее в социальных сетях появилась информация об инциденте с обрывом лифта в доме на улице Куникова, 47А. По неподтвержденным сведениям очевидцев, в момент случившегося внутри лифта якобы мог находиться человек, он не получил повреждений. В управлении городского хозяйства Новороссийска заявили, что заявка о возможной остановке лифтов поступила в 23:15, уже в 23:30 на место прибыли специалисты.

В результате осмотра было установлено, что лифты находятся в исправном состоянии и не опечатаны, бригада не зафиксировала обрывов тросов и срабатывания системы экстренного торможения.

«На месте не было ни пострадавших, ни представителей скорой помощи, ни полиции. С момента инцидента в офис управляющей компании не поступило ни одной заявки или обращения о каких-либо травмах или происшествиях»,— подчеркнули в управлении.

По информации УГХ, поиск возможного пострадавшего ведется с утра 22 февраля, и на данный момент никто не откликнулся на сообщения в домовых чатах. Случившееся в управлении городского хозяйства охарактеризовали как «иллюзию падения».

«Вчера в Новороссийске произошло отключение энергоснабжения. Дом 24-этажный, лифты — скоростные, высокоэтажные. В момент скачка напряжения у человека, находящегося в лифте, могла возникнуть иллюзия падения, хотя фактической нештатной работы лифта не было»,— сообщили в УГХ города.

Известно, что информация о случившемся доведена до контролирующих органов. Управляющая компания выразила готовность предоставить доступ к лифтовому оборудованию и документации.

София Моисеенко