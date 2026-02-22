Володин запустил опрос о лимите банковских карт

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в канале на платформе Max опрос о возможном изменении лимита банковских карт для одного человека.

«Поступают разные обращения, связанные с этой мерой. Люди просят: уменьшить общий лимит, ссылаясь на отсутствие потребности в таком количестве банковских карт, увеличить число карт, допустимых к оформлению в одной кредитной организации, так как ограничение может вынуждать пользоваться услугами нескольких банков независимо от личных предпочтений граждан. Хочется узнать ваше мнение по данному вопросу»,— написал господин Володин.

Варианты ответа включают сокращение общего лимита до 20 карт, увеличение числа карт в одном банке до пяти или нейтральную позицию. На момент 15:30 мск в опросе лидирует предложение уменьшить общий лимит.

Вячеслав Володин напомнил, что на прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на противодействие мошенничеству.