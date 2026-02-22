В мэрии Саратова отчитались о демонтаже 81 объекта с начала года

В Саратове за неделю демонтировали 24 незаконно установленных объекта. Среди них — гаражи, нестационарные торговые объекты и рекламные конструкции. Ранее власти поставили задачи освободить улицы от незаконных строений, сообщили в пресс-службе мэрии.

Территории освободили на Новой Набережной, улицах Миллеровской, Барнаульской, Станционной, 1-й Прокатной, Огородной, Усиевича, проспекте Энтузиастов, пересечении Рахова и Вавилова и в микрорайоне Комбайн. Незаконно установленные объекты выявили на Набережной Космонавтов, улицах Крымской, Миллеровской, Парковой, Чернышевского.

Более 500 объектов сейчас стоят в очереди на демонтаж. С начала года с улиц убрали 81 незаконную постройку. Ранее в мэрии сообщали, что в планах убрать 374 гаража, 88 нестационарных торговых объектов и 40 рекламных конструкций. По некоторым объектам ведутся судебные разбирательства.

Марина Окорокова