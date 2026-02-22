Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске пройдут дневные и ночные учения со стрельбами

Военно-морская база проведет учения в порту Новороссийска 23 февраля. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба Росморречфлота

Тренировочные мероприятия НВМБ состоятся в период с 11:00 до 12:00, а также с 23:00 23 февраля до 01:00 24 февраля. Во время учений будут отработаны практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров с применением стрельб из артиллерийских установок.

В период проведения учений в порту Новороссийска запрещается движение плавательных средств и маломерных судов.

София Моисеенко

