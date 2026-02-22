Туапсе стал самым теплым городом России 21 февраля

В субботу температура воздуха в Туапсе повысилась до 16,9 градуса тепла, город оказался на первом месте в рейтинге самых теплых мест России. Об этом пишет «BFM Кубань», ссылаясь на портал «Погода и климат».

Фото: пресс-служба администрации Туапсе

На втором месте в топе теплых населенных пунктов расположилась Красная Поляна, где воздух 21 февраля прогрелся до 15,5 градуса. Тройку замкнул Сочи с 15,2 градуса тепла, а четвертую позицию заняла Джубга с 14,4 градуса выше нуля.

София Моисеенко