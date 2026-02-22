Петербурженка погибла при квартирном пожаре в Невском районе

Небольшой пожар в квартире на проспекте Обуховской Обороны, дом 289, корпус 2 унес жизнь жительницы Петербурга. Площадь возгорания составила два квадратных метра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Вызов по происшествию поступил на пульт дежурного в 5:35. В двухкомнатной квартире площадью 30 кв. м происходило горение обстановки на площади два «квадрата».

Десять специалистов потушили пожар в 6:25. В результате пожара погибла женщина.

Татьяна Титаева