На Ставрополье в ДТП погиб водитель

В Красногвардейском округе столкнулись два автомобиля, погиб водитель, выехавший на полосу встречного движения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария произошла сегодня около 4:20 на 239 км автодороги «Ростов-на-Дону-Ставрополь». Водитель автомобиля Лада Гранта, двигаясь со стороны Ростовской области, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ГАЗель, который двигался во встречном направлении.

Водитель Лады Гранты, 38-летний житель Левокумского округа, скончался на месте происшествия. Пассажир ГАЗели доставлен с различными травмами в Красногвардейскую больницу.

Мария Иванова