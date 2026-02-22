Под Волгоградом в ДТП с тремя фурами погиб водитель

Накануне, 21 февраля, днем около Михайловки Волгоградской области на 788-м км федеральной трассы Р-22 «Каспий» столкнулись три большегруза. Один водитель погиб, один пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Известно, что у одного из грузовиков была полностью разбита кабина и часть кузова. Погибшего и пострадавшего водителей доставали из машины с помощью гидравлических инструментов сотрудники 30-й пожарной части.

Водитель, получивший телесные повреждения, доставлен в Михайловскую ЦРБ, сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Авария вызвала сильный затор на трассе. Пробка превышала длину 11 км, по данным «Яндекс Карт». Предварительно, причиной аварии мог стать выезд большегруза «Рено» на полосу встречного движения, где он столкнулся с «Ивеко» и «Ситраком», сообщают «Городские вести» со ссылкой на региональное УМВД.

