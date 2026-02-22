На благоустройство сквера медиков в Новороссийске выделили 75,8 млн рублей

На проведение благоустройства сквера «Медицинских работников» в центре Новороссийска из муниципального бюджета выделили более 75,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликован в единой информационной системе «Закупки».

Будущий сквер медиков будет располагаться на пересечении улиц Магистральная и Советов. Проект этой рекреационной территории начали обсуждать еще в 2023 году, в том числе — совместно с жителями Новороссийска. Согласно информации о сроках исполнения контракта, работы по благоустройству должны завершить к 15 сентября 2026 года, обновление участка будет проходить в три этапа.

Будущий сквер расположится на территории более 5,1 тыс. кв. м. Согласно дизайн-проекту, приложенному к закупке, на участке оборудуют пешеходные дорожки с разными типами покрытия (газонная решетка и плитка), велодорожки и игровые детские площадки. В сквере медиков планируют установить музыкальную площадку для детей, батуты и качели. Ключевым объектом на территории сквера станет скульптурная композиция «Врачевателям Новороссийска», высота памятника с учетом постамента составит более 3 м.

В сквере «Медицинских работников» появятся скамейки для отдыха, доска почета и малые архитектурные формы. В рамках озеленения на участке планируют высадить древовидные гортензии, сирень и японскую сирею, а также туи, форзиции и жасмин.

Работы по благоустройству сквера должны были начаться в 2024 году, о чем заявлял глава города в своем аккаунте в социальных сетях 3 июня 2024 года. Уже в январе текущего года мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что на благоустройство сквера медиков было подтверждено финансирование в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Положительное заключение экспертизы проект будущего сквера получил 25 сентября 2024 года, документация приложена к размещенному тендеру в ЕИС «Закупки».

София Моисеенко