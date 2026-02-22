Саратовскую область атаковали беспилотники, 14 сбито

За прошедшую ночь, с 21 на 22 февраля, над территорией Саратовской области дежурные силы ПВО перехватили и сбили 14 вражеских дронов. Такую информацию утром опубликовало Минобороны РФ.

Около 3 часов ночи глава региона Роман Бусаргин сообщил об угрозе БПЛА в Саратовской области. «Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», - предупредил губернатор. Режим опасности БПЛА еще не снят.

По сообщению Росавиации, план «Ковер» вводили в аэропорту «Гагарин». Воздушная гавань была закрыта на прием и отправку самолетов с 2:21 до 5:36 утра.

Марина Окорокова