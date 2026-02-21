Ракетная опасность снова объявлена в Пензенской области

Режим «Ракетная опасность» ввели в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Общественное мнение, Коммерсантъ Фото: Общественное мнение, Коммерсантъ

«Запущены звуковые сирены, речевое оповещение, смс-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению», — сказано в публикации.

Не подходите к окнам и не пользуйтесь лифтом, если вы находитесь в здании. Если вы на улице — зайдите в ближайшее укрытие. Там нужно находиться до отбоя ракетной опасности.

Ранее вечером в регионе объявили угрозу БПЛА. Последний раз режим «Ракетная опасность» вводили вчера. По данным МО РФ, над территорией Пензенской области перехватили два беспилотника.

Нина Шевченко