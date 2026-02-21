Опасность БПЛА ввели в Пензенской области

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Общественное мнение, Коммерсантъ Фото: Общественное мнение, Коммерсантъ

Жителей просят сохранять спокойствие, не подходить к окнам дома и избегать открытых территорий на улице. В целях безопасности ограничен мобильный интернет.

Угрозу БПЛА объявляли в регионе вчера вечером. Следом ввели режим «Ракетная опасность», который отменили в 02:00 мск. С утра на шесть часов ограничили работу аэропорта. В штатный режим он вернулся только в 12:00. Также в регионе около 40 минут действовал режим «Воздушная опасность».

Минобороны РФ сообщало о двух сбитых дронах над территорией региона.

Нина Шевченко