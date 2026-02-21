Астрахань и Иран нарастили товарооборот на 12% в 2025 году

По итогам 2025 года товарооборот между Астраханской областью и Ираном вырос на 12%. Экспорт астраханской продукции увеличился на 8%, тогда как импорт из республики показал рост в 26%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство внешних связей Астраханской области Фото: Министерство внешних связей Астраханской области

Астраханская область возобновила поставки мяса в Иран. С 2018 года суммарный объем экспорта баранины превысил 2 тыс. тонн.

Отгрузки продукции мукомольно-крупяной промышленности выросли на 70%, жиров и масел — на 68%. Общий грузооборот с Ираном достиг 4 млн тонн: увеличился экспорт металла, импорт цемента составил 600 тыс. тонн. Доля Ирана в грузоперевозках по маршруту «Север — Юг» превысила 95%.

Нина Шевченко