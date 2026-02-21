Главные новости за 21 февраля. Кавказ

В Пятигорский городской суд передано уголовное дело в отношении участников организованной группы, обвиняемых в хищении свыше 200 млн руб. при строительстве высоковольтной линии электропередач на Ставрополье.

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю изъяло из торговли 2,5 тонны некачественной молочной продукции по итогам контроля за 2025 год. В регионе выявлено значительное ухудшение качества товаров по нескольким показателям.

Выпускник школы из города Чегем Канамат Эфендиев получил премию правительства Москвы за создание инновационного метода контроля эффективности лечения онкологических заболеваний.

Кабардино-Балкария направит рекордные 2,5 млрд руб. из республиканского Дорожного фонда на развитие дорожной инфраструктуры в 2026 году.

Житель Кизлярского района Дагестана погиб в результате столкновения автомобиля Mercedes-Benz с деревом на трассе Кизляр — поселок Комсомольское.