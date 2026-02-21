Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет

Финский залив полностью покрылся льдом впервые с 2011 года. Об этом сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов. Также он поделился фото со спутника и отметил, что молодой лед плохо виден на снимках с высоты, однако факт его наличия зафиксирован.

Фото: Telegram-канал Александра Колесова

По словам господина Колесова, полностью покрыться льдом водоему позволили несколько дней тихой и морозной погоды.

«Сегодня картина полностью меняется, так как приближающийся к нам завтра циклон уже принес шторм на запад акватории Финского залива, и ледяной покров будет ломать и сжимать»,— добавил синоптик.

Артемий Чулков