Мобильные поликлиники Северной Осетии обследовали 60 тысяч человек за 2025 год

Передвижные медицинские комплексы Северной Осетии совершили более 1,6 тыс. выездов в районы республики, обследовав свыше 60 тысяч жителей в рамках диспансеризации и профилактических осмотров. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Меняйло / t.me Фото: Сергей Меняйло / t.me

В поликлиниках на колесах пациенты получили возможность пройти маммографию, флюорографию, ЭКГ, а также получить консультации терапевта, офтальмолога, оториноларинголога и других врачей. Такие выезды помогают обнаружить болезни на ранних стадиях, что позволяет вовремя начать терапию и улучшить её результативность.

Мобильные медицинские комплексы появились в республике в рамках национального проекта «Здравоохранение». В настоящее время деятельность ведётся по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

График выездов доступен на официальном сайте регионального министерства здравоохранения.

Тат Гаспарян