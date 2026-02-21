В Аткарске руководителя МУПа будут судить за открытый люк

В Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя предприятия водопроводно-канализационного хозяйства. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Саратовской области Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, фигурант не обеспечил контроль за состоянием инфраструктуры: на водопроводном колодце, расположенном вблизи дома по ул. 30 лет Победы в Аткарске, отсутствовала крышка. 15 декабря прошлого года местная жительница упала в открытый люк и получила травмы.

Следственным комитетом собрана доказательная база. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Нина Шевченко