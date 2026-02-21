Над Пензенской областью перехватили два дрона

На территории Пензенской области средства ПВО уничтожили два БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В 06:00 мск в регионе объявили план «Ковер». До 12:00 действовали ограничения в аэропорту. Около 10:30 губернатор Олег Мельниченко сообщал, что средства РЭБ подавили работу одного дрона. Никто не пострадал.

После 11:30 была объявлена «Воздушная опасность», работали сирены. Об отмене режима сообщили через 40 минут.

Вчера вечером в Пензенской области объявили беспилотную и ракетную опасности. Об отбое ракетной опасности сообщили около 02:00 мск. В 13:00 в регионе отменили беспилотную опасность.

Нина Шевченко