СКР выяснит, почему жильцов аварийного дома на Шмидта в Пензе не расселяют 7 лет

Пензенское следственное управление СКР начало проверку после сообщения, что жильцов многоквартирного дома на ул. Шмидта, 20 не расселяют. Ранее, в 2023 году, ситуация освещалась в интернете, отметили в информцентре федерального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр СКР, Коммерсантъ Фото: Информационный центр СКР, Коммерсантъ

Здание, построенное в 1953 году, признано аварийным в 2019-м, однако расселение граждан не произошло, а сроки переселения отложены до 2030 года. В 2021 году в доме произошла утечка угарного газа из-за неисправностей инженерных систем. В СМИ сообщали, что из стен верхних этажей крошатся кирпичи, а кровля протекает. Несмотря на повторные обращения в государственные органы, никаких мер по устранению ситуации не было принято.

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя пензенского СУ Владимира Игнатенкова доклад о предварительных и итоговых результатах расследования. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

Нина Шевченко