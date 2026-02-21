Жителя Новороссийска будут судить за мошенничество при установке памятника на кладбище

В Новороссийске перед судом предстанет 41-летний местный житель, обвиняемый в мошенничестве при установке памятника на городском кладбище. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Новороссийску.

Следствие установило, что фигурант договорился с заказчиком о благоустройстве места захоронения родственника и получив 65 тыс. руб., прекратил выходить на связь, не выполнив обязательств. Деньги злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Вячеслав Рыжков