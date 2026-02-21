«Коммерсантъ-Урал» стал лучшим региональным деловым изданием в конкурсе РСПП

«Коммерсантъ-Урал» стал победителем в номинации «Лучшее региональное деловое издание» конкурса деловой журналистики, проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей. Итоги подвели в ходе Недели российского бизнеса (НРБ).

«Это признание изданиям в области деловой журналистики, экономической журналистики за то, что они делают свое дело. Даже если бы мы не вручали эти премии, все равно вы бы это дело делали, за это вам огромное спасибо»,— сказал президент РСПП Александр Шохин.

Победителей выбирали в десяти номинациях, оценивали материалы, выпущенные в 2025 году. Победителем в номинации им. первого президента РСПП А.И.Вольского «Честь выше прибыли» стал корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Анна Капустина