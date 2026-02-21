«Наиболее остро дефицит кадров ощущается в районных судах»

Дефицит судей в федеральных судах общей юрисдикции и арбитражных судах страны составляет 15%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. Насколько остро ощущается кадровая проблема в кубанских судах, «Ъ-Кубань» рассказал член Гильдии российских адвокатов, адвокат Владимир Гончаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Гончаров

Фото: предоставлено автором Владимир Гончаров

Фото: предоставлено автором

«Дефицит кадров в кубанских судах, как судей, так и судейских работников выражается в задержках и затягивании рассмотрения дел. На сегодняшний день наблюдается значительное сокращение числа судей по сравнению с необходимым моделированием работы судебной системы. Это приводит к отрицательным последствиям как для самих судей, так и для граждан, которые обращаются за защитой своих прав.

Необходимость работы с большими объемами дел приводит к значительной нагрузке на действующих судей, что, как следствие, ухудшает качество принимаемых решений. Сроки рассмотрения дел увеличиваются, и в некоторых случаях это может доходить до нескольких месяцев или даже лет.

Граждане, ожидающие справедливости, в конечном счете становятся жертвами системы, и эта ситуация требует внимательного анализа и оперативных решений.

Наиболее остро дефицит судейских кадров ощущается в районных судах общей юрисдикции, которые занимают значительную часть судебной системы и, соответственно, рассматривают наибольшее количество дел. Таким образом, именно районные суды оказываются на переднем крае проблемы, в то время как суды более высокой инстанции, такие как краевые суды, также испытывают нехватку, но в меньшей степени, поскольку количество дел там не столь высоко.

Существует несколько причин нехватки судейских кадров. Во-первых, это высокая степень профессиональной усталости и стресса из-за значительных нагрузок. Во-вторых, низкая привлекательность профессии судьи для молодого поколения из-за недостаточного уровня заработной платы и социальных гарантий на начальных этапах служебной деятельности. Естественно, что самая низкая заработная плата у помощников судей, секретарей судебных заседаний, а также работников канцелярии. В-третьих, текучесть кадров также ухудшает ситуацию, когда молодые судьи и работники судейской системы уходят на другие должности или в частный сектор, что делает профессию менее устойчивой. Часто можно увидеть объявления на дверях районных судов о вакансиях сотрудников.

Для решения проблемы нехватки судейских кадров необходимо, в первую очередь, увеличить заработную плату судей и улучшить условия труда, чтобы привлечь молодых специалистов. Также необходимо развивать образовательные программы и стажировки, которые обеспечат качественную подготовку будущих кадров.

Организация открытых площадок для обсуждения профессиональных вопросов и создание системы наставничества могут способствовать повышению уровня доверия к профессии. Дефицит судейских кадров — это серьезная проблема, требующая внимательного анализа и активных действий. Судебная система, основанная на принципах справедливости, должна быть укомплектована квалифицированными специалистами, чтобы обеспечить своевременное и качественное правосудие. Решение данной проблемы напрямую повлияет на уровень правовой уверенности и доверия граждан к судебной системе».