«Победа» отменила запланированный на 21 февраля рейс из Волгограда в Москву

Авиакомпания «Победа» отменила рейс DP 6970 из Волгограда в Москву, который трижды переносился 20 февраля. Это указано на сайте аэропорта Сталинград.

Фото: Нина Шевченко

Вчера вечером в регионе ввели режим «Ракетная опасность». После этого Росавиация сообщила о приостановке работы аэровокзала. Изначально борт DP 6970 должен был отправиться в Москву в 21:10. Затем его перенесли на 01:10, а потом задержали еще на час.

Около 01:00 по местному времени стало известно, что рейс отложен до 10:00 21 февраля. В 08:10 планировалась регистрация пассажиров, а в 09:30 — посадка.

Также отменен рейс DP 6969 из Москвы в Волгоград.

Ракетную опасность в Волгоградской области отменили также около 01:00. Сразу же ввели режим «Беспилотная опасность». Около 02:00 по местному времени аэропорт вернулся в штатный режим работы.

Нина Шевченко