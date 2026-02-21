Росавиация сняла ограничения в аэропорту Волгограда

Аэропорт Волгограда вернулся в штатный режим работы. Об этом сообщила Росавиация.

Фото: Нина Шевченко

Ограничения на прилеты и вылеты ввели после объявление ракетной опасности вечером 20 февраля. В связи с принятыми мерами были задержаны два рейса из Волгограда в Москву. Борт DP 6970 (Победа) вылетит 21 февраля в 10:00 по местному времени, рейс SU 1185 (Аэрофлот) отложен до 06:00.

Ракетную опасность в регионе отменили около 01:00 по местному времени. Сразу же после этого была угроза БПЛА.

Нина Шевченко