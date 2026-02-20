Угрозу БПЛА объявили в Саратовской области

В Саратовской области введен режим «Беспилотная опасность». Информация поступила от Минобороны РФ, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«В некоторых районах области локально могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — сказано в публикации.

Ранее, вечером 20 февраля, в Саратовской области была объявлена ракетная опасность. Росавиация ограничила работу аэропорта Гагарин в целях безопасности.

Нина Шевченко