Угрозу БПЛА объявили в Саратовской области
В Саратовской области введен режим «Беспилотная опасность». Информация поступила от Минобороны РФ, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Фото: ИА Общественное мнение
«В некоторых районах области локально могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — сказано в публикации.
Ранее, вечером 20 февраля, в Саратовской области была объявлена ракетная опасность. Росавиация ограничила работу аэропорта Гагарин в целях безопасности.