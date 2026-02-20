В Волгоградской области отменили ракетную опасность и объявили беспилотную

В Волгоградской области отменили режим «Ракетная опасность». Соответствующую рассылку РСЧС запустило около полуночи по местному времени. Теперь в регионе объявлена беспилотная опасность. Граждан призывают сохранять спокойствие, избегать окон и открытых участков на улице.

Ракетную опасность в Волгоградской области ввели 20 февраля после 22:00 по местному времени. Для обеспечения безопасности Росавиация ограничила работу аэропорта Сталинград.

На сайте аэровокзала указано, что два рейса из Волгограда в Москву задержаны. Борт DP 6970 задерживается до 02:10. Рейс SU 1185 отложен до 06:00. По состоянию на 00:56 по местному времени, вылет рейса DP 6970 перенесен на 10:00 21 февраля. Начало регистрации начнется в 08:10, посадка на борт в 09:30.

Нина Шевченко