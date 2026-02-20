Стоимость золота превысила $5100 за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле на нью-йоркской бирже Comex впервые с 12 февраля превысила $5100 за тройскую унцию.

По состоянию на 23:13 мск биржевая стоимость золота составляла $5101,1 за тройскую унцию (+2,06%). К 23:45 она достигла $5108,4 (+2,22%).

Тренд на удорожание золота начался в декабре 2025 года. 26 января цена на драгметалл впервые превысила $5100 за тройскую унцию. 12 февраля она опускалась до $4910, после чего вновь перешла к росту.

