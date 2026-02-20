Ракетную опасность объявили в Саратовской области

На территории Саратовской области объявлена ракетная опасность. Об этом проинформировали в МЧС РФ.

Спасатели призывают всех, кто находится на улице или в транспорте, укрыться в ближайших зданиях, паркингах, подземных переходах или других безопасных местах. Также людей просят не подходить к окнам. Отключить дома свет, газ и воду.

Росавиация закрыла аэропорт Гагарин. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Нина Шевченко